Directorio Guatemala.com, tu perfil digital corporativo para llegar a tus clientes en Guatemala

¿Sabías que al ser parte del Directorio de Guatemala.com puedes obtener un perfil digital corporativo para llegar a tus clientes en Guatemala de forma más fácil y rápida? Conoce todos los beneficios que obtienes al ser parte de este directorio virtual, en donde podrás obtener un espacio en la web exclusivo para tu marca.

Una frase muy popular en estos días es la mencionada por el empresario y experto en tecnología, Bill Gates, la cual cita lo siguiente: «Si tu negocio no está en internet, tu negocio no existe». ¡Y no podríamos estar más de acuerdo! Según un estudio publicado por la Cámara de Comercio Guatemalteca, 8 de cada 10 guatemaltecos han comprado en línea. Una excelente oportunidad para estar presente en la web y generar más ventas, ¿no crees?

Directorio Guatemala.com te brinda un perfil digital corporativo para llegar a más clientes en Guatemala

Si deseas que tu negocio tenga presencia de marca en la web para obtener llamadas directas de tus clientes actuales y potenciales, la oportunidad es tuya con el Directorio de Guatemala.com.

En este directorio digital, cada empresa cuenta con un perfil propio, muy bien posicionado en los motores de búsqueda. Esto permite al cliente interesado en un producto o servicio específico, poder contactar a la empresa de forma más fácil, rápida y efectiva, ¡solo con un click!

Beneficios de ser parte del Directorio Guatemala.com

Si tienes un negocio, ya sea un emprendimiento o una empresa ya establecida, ahora tienes la oportunidad de ser parte del directorio digital más grande de Guatemala.

Algunos de los beneficios que obtienes son:

Perfil comercial personalizado con tu logo, nombre comercial, dirección y horarios de atención.

con tu logo, nombre comercial, dirección y horarios de atención. Teléfonos de contacto para que obtengas llamadas directas .

. Formulario de contacto para que conseguir clientes potenciales, también conocidos como leads.

para que conseguir clientes potenciales, también conocidos como leads. Enlace a sitio web y mención de redes sociales.

Inclusión de imágenes y videos de tu comercio , así como banners propios en tu perfil.

, así como banners propios en tu perfil. Reportes completos de resultados.

¿Cómo registro a mi empresa en el Directorio Guatemala.com?

Si quieres tener un perfil digital exclusivo para tu marca, en un directorio que recibe 3 millones de usuarios únicos al año con más de 550 mil visitas mensuales, y genera más de 180 mil llamadas comerciales al mes, ¡esta es tu oportunidad!

Para registrar tu empresa, solo debes contactarte con nuestra gerente de ventas corporativas, quien con gusto le dará seguimiento a tu solicitud y resolverá todas tus dudas:

Karen Figueroa, al correo: karen@guatemala.com.

Y si prefieres, puedes dejarnos tus datos en este formulario en línea para que nos pongamos en contacto contigo lo más pronto posible.