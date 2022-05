El máximo representante del golf profesional en Guatemala, José Toledo, volvió a ser noticia en el PGA Tour Latinoamérica y en esta ocasión fue tras proclamarse campeón del Diners Club Perú Open 2022.

Fue este domingo 1 de mayo, cuando el jugador guatemalteco de 35 años celebró su segundo título del tour más prestigioso de golf en la región y lo hizo ganando el torneo que se celebró en en el campo de Los Inkas Golf Club, Lima, Perú.

El camino para conseguir el triunfo no pintaba nada fácil para Toledo en el último día del torneo. José se encontraba entre los 6 jugadores que llegaron con tres golpes de diferencia para definir el título, por lo que apuntaba a una cerrada pelea.

Pero no fue así, ante todo pronóstico, Toledo comenzó con un golpe en la punta al hacer 6-bajo par 30 en los primeros nueve hoyos, tomando una ventaja de 6 golpes sobre sus rivales.

El guatemalteco se escapó y amplió su ventaja al hacer birdies al 1 y al 3, logrando una brillante brillante racha de águila, birdie, birdie, birdie entre los hoyos 7 y 10. José logró mantener la hasta el final de la jornada. Revive el momento en el que el jugador profesional aseguró el triunfo:

¡Campeón! @jose_toledo 🇬🇹 dominó la jornada final del @DinersClubPeru #PeruOpen. Se impuso por 6 golpes para lograr el segundo título de su carrera en @pgatourla. 👏🏼

A bogey at the last for #Guatemala’s José Toledo to finish at -22 and win the #PeruOpen by six shots. 🔥 pic.twitter.com/3Gj9wc4fia

— PGATOURLA (@PGATOURLA) May 1, 2022