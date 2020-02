El sueño olímpico para el gimnasta guatemalteco Jorge Vega está cerca de cumplirse, pero antes deberá de afrontar al menos 3 eventos importantes con el objetivo de sumar todos los puntos posibles en el ránquin. Uno de ellos será la Copa Mundial de Melbourne, Australia, donde seguirá con su camino a Tokio 2020.

Será del 20 al 23 de febrero cuando Vega forme parte de una de las tres últimas fechas del circuito para buscar la clasificación a Juegos Olímpicos.

El gimnasta nacido en Jocotenango, Sacatepéquez, será acompañado por su entrenador Roddman Murga. Como siempre, Jorge estará viendo acción en las pruebas de salto al potro y suelo.

Fechas y horarios de competencia para Jorge Vega

La emoción de la Copa Mundial de Melbourne arrancará el miércoles 19 de febrero con el entreno de podio. El jueves 20 y viernes 21 se llevarán a cabo las pruebas clasificatorias, mientras que las finales se disputarán del sábado 22 al domingo 23.

En el caso de Vega, su participación será de la siguiente manera:

Salto al potro

Clasificación — Jueves 20

Finales — Domingo 23

Piso

Clasificación piso — Viernes 21

Finales — Sábado 21

¿Cómo está su clasificación a Tokio 2020?

En declaraciones al Comité Olímpico Guatemalteco, Jorge dio a conocer que tiene bastantes posibilidades de sellar su clasificación a Tokio 2020. Según el sistema clasificatorio, solo se otorgará una plaza por aparato.

El subcampeón de Lima 2019 se encuentra mejor ranqueado en salto al potro, prueba en la que se concentrará al máximo. Vega deberá de escalar hasta el primer lugar del ránquin, donde marcha en el puesto 5 con 40 puntos,. (Ver ránquin)

Esto fue lo que dijo respecto a su clasificación: «Sabemos que no estamos ni adentro ni a fuera… la posibilidad es bastante alta, y dependemos no solo del trabajo que yo haga, si no del trabajo que hagan otros gimnastas que están muy cerca de mí. Vamos a luchar hasta la última competencia, hasta el último momento».

Con entusiasmo, Jorge participará en su primer evento del año, en el que también tiene planeado competir en las Copas Mundiales de Catar y Azerbaiyán.