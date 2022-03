Qué necesita Comunicaciones FC para avanzar a las semifinales de Concachampions 2022

Este martes 15 de febrero se disputará el juego de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2022, en el que Comunicaciones FC buscará avanzar a las semifinales. Aquí te decimos qué necesitan los “Cremas” para seguir con vida en el máximo torneo de clubes a nivel regional.

El equipo guatemalteco aun cuentan con posibilidades de pelear por su boleto a las semifinales, pero para conseguirlo deberán de revertir el marcador global de la serie se encuentra a favor de su rival, el New York City, quien en la ida ganó 3-1.

Marcadores que clasifican a Comunicaciones FC a las semifinales

Para seguir haciendo historia en la Liga de Campeones de la Concacaf, los dirigidos por Willy Oliveira necesitan ganar como con diferencia de 2 o más goles. El marcador ideal para Comunicaciones es 2-0, ya que se clasificarían por el criterio de desempate y el gol de visitante que anotó en Estados Unidos.

Esto son los principales resultados que le favorecería:

3-0 a favor de Comunicaciones

4-0 a favor de Comunicaciones

4-1 a favor de Comunicaciones

5-2 a favor de Comunicaciones

A Comunicaciones no le conviene la victoria 1-0, así como un empate por cualquier cantidad de goles o perder por más de un tanto.

¿Y los penales?

El único marcador que obligaría a definir la serie por la tanda de penales, sería un triunfo de Comunicaciones por marcador de 3-1, que igualaría el global.

Si aún no sabes a qué hora y dónde puedes ver este partido, aquí te dejamos más información: Fecha, hora y canales del juego de vuelta Comunicaciones vs. New York City.

¿Ya sabías que en Guatemala.com tenemos canal de Telegram? Únete desde tu celular en este enlace de invitación.