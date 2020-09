Liga de Naciones UEFA 2020/2021: Aquí te dejamos la fecha y hora en Guatemala para ver el partido Alemania vs. España que se disputará en Stuttgart.

No te pierdas el regreso de la Liga de Naciones de la UEFA 2020, que tendrá como uno de los enfrentamientos más atractivos el partido Alemania vs. España. A continuación te contamos la fecha y hora en que se disputará el juego para que no te pierdas ni un solo minuto.

Las 55 selecciones de fútbol de Europa volverán a tener la actividad internacional con la celebración de la jornada 1 de la Liga de Naciones, que se estará disputando entre el 3 y 5 y de septiembre.

¿A qué hora es el partido Alemania vs. España?

Alemania y España serán los grandes protagonistas del regreso de la Liga de Naciones de Europa, cuando se enfrenten este jueves 3 de septiembre a las 12:45 p.m. en horario guatemalteco.

En esta ocasión, el escenario de juego será la cancha del Estadio Mercedez-Benz Arena, en la ciudad de Stuttgart, Alemania. Ambos equipos no se miran las caras desde marzo del 2018, cuando se enfrentaron en un partido amistoso.

El partido pertenece al grupo 4 de la Liga de Naciones A, donde también militan las selecciones de Suiza y Ucrania.

Canales para ver la Liga de Naciones de la UEFA en Guatemala

Los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA los puedes disfrutar en televisión por Sky Sports, operadora que tiene los derechos de transmisión en Guatemala. De igual manera, la acción del partido también se puede seguir por diferentes plataformas de Internet:

Otros juegos que se disputarán en la jornada 1

Jueves 3 de septiembre

10:00 a.m.

Letonia vs. Andorra

12:45 p.m.

Islas Feroe vs. Malta

Bulgaria vs. Irlanda

Rusia vs. Serbia

Eslovenia vs. Grecia

Turquía vs. Hungría

Finlandia vs. Gale

Moldavia vs. Kosovo

Ucrania vs. Suiza

Viernes 4 de septiembre

10:00 a.m.

Lituania vs. Kazajistán

12:45 p.m.

Noruega vs. Austria

Italia vs. Bosnia y Herzegovina

Escocia vs. Israel

Eslovaquia vs. República Checa

Bielorrusia vs. Albania

Rumania vs. Irlanda del Norte

Holanda vs. Polonia

Sábado 5 de septiembre

7:00 a.m.

Macedonia del Norte vs. Armenia

Gibraltar vs. San Marino

10:00 a.m.

Islandia vs. Inglaterra

Azerbaiyán vs. Luxemburgo

Chipre vs. Montenegro

Estonia vs. Georgia

12:45 p.m.