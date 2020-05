El guatemalteco Pedro Perebal es un poliglota a quien recordarás por hacerse viral hace algunos años gracias a su destreza con los idiomas, su búsqueda de aprendizaje y crecimiento no ha parado y es por eso que ahora buscará formar parte de la Asociación Internacional de Poliglotas, The International Association of Hyperpolyglots, —HYPIA—.

Una persona que nos demuestra que debemos seguir adelante para alcanzar nuestros sueños, ¡qué chilero!

Pedro Perebal formará parte de la Asociación Internacional de Hiperpolíglotas

Pedro Manuel Perebal es un guatemalteco al que le encantan los idiomas. En el 2018 una publicación le cambió la vida, ya que en ella el usuario Edgar Lara grabó un video en el que se le puede apreciar pronunciando algunas oraciones en inglés, francés, italiano, portugués, mandarín, japonés, alemán y ruso. Este post fue compartido miles de veces por guatemaltecos y extranjeros que admiraban su talento y el esfuerzo que ponía en aprender cada vez más.

Tuvo entrevistas, notas y oportunidades en diferentes medios extranjeros quienes daban a conocer a este talentoso políglota. ¿Lo recuerdas? ¡Te compartimos la grabación!



Gracias a este video obtuvo nuevas oportunidades para seguir estudiando. Actualmente reside en México, país en el que posee tres academias.

Una nueva oportunidad para Pedro Perebal

The International Association of Hyperpolyglots es una asociación internacional que une a los hiperpolíglotas del mundo, es decir personas que hablan seis o más idiomas. Según cuentan en su página oficial, en la asociación forman parte algunos de los lingüistas más talentosos. Así como académicos, diplomáticos de alto nivel, lingüistas e intérpretes capacitados, académicos, así como profesionales que se destacan en hasta veinte idiomas diferentes.

Según cuenta este guatemalteco le llegó una invitación para formar parte de la asociación, por lo que ya inició el proceso para ser aceptado. Podría convertirse en el primer guatemalteco en ser parte de los mejores hiperpolíglotas del mundo.

Sin duda su habilidad con los idiomas es un orgullo para Guatemala.