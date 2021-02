Descripción de la foto: Estudiantes sostienen bandera de Guatemala en un campo. (Créditos: American School of Guatemala)

El Colegio Americano de Guatemala abrió la convocatoria a guatemaltecos que quieran postularse al programa de becas Young Scholars Academy -YSA-, dirigido a estudiantes destacados que deseen continuar con sus estudios a nivel medio, en Estados Unidos. ¡Pilas pues!

Los seleccionados recibirán clases impartidas por docentes nacionales e internacionales, además recibirán una doble titulación.

En total serán 15 los seleccionados para participar de la beca y obtendrán una doble titulación: el Bachillerato en Ciencias y Letras, otorgado por el Ministerio de Educación de Guatemala y el High School, avalado por el New England Association of Schools and Colleges NEASC.

Requisitos para aplicar a la beca:

Cursar actualmente 2o. Básico

Tener aprobadas todas las asignaturas de 6to. Primaria a 1ro. Básico, con un mínimo de 85 puntos

Excelente conducta

Fotografía reciente tamaño cédula (colores o blanco y negro).

Fotocopia de partida de nacimiento reciente con número de CUI.

Fotocopia de Certificado de calificaciones (de Sexto Primaria, 1o. Básico).

Constancia de inscripción de 2o. Básico (carta original firmada por el director del establecimiento).

Fotocopia del último recibo de pago de colegiatura, en el actual establecimiento.

Certificado original de buena conducta, emitido por el Director del establecimiento.

Fotocopia de recibo de el último pago de luz, agua o teléfono de casa.

Para iniciar el proceso debes participar en las sesiones informativas virtuales que se realizará el miércoles 24 de febrero de 2021, a las 7 de la noche.

Detalles de la beca

La recepción de papelería está programada para el viernes 26 de febrero del 2021, a las 4 de la tarde, y debes haber participado en la sesión informativa. Luego, se realizará una prueba de Admisión a los estudiantes que cumplen todos los requisitos, en marzo.

Para conocer más detalles puedes ingresar a la convocatoria de INDESGUA. ¡Pilas pues!