El haber perdido a su hermano Rodrigo, quien no usaba casco, en un accidente en moto, hizo que Carlos Enrique Barrios creara la campaña Love, que consiste en dar una carta con la tragedia de su hermano y un casco para su protección.

Qué chilero que hayan guatemaltecos que se preocupan por la seguridad de los demás y que esperan que disminuyan los accidentes en moto y se protejan.

Carlos Barrios creó la campaña Love que donó cascos a motoristas en Pastores

La mañana del 2 de junio Carlos salió a una de las calles más transitadas en Pastores, Sacatepéquez, para esperar el paso de los motoristas y entregar así cada uno de los 30 cascos que compró para dárselos a los conductores que manejaban sin protección.

Eligió esa calle porque ahí fue donde sufrió el accidente su hermano Rodrigo, de 25 años, quien falleció en el hospital, el año pasado.

Carlos Barrios indicó que espera que esos cascos sirvan para prevenir accidentes. Además, indicó: No tengo ninguna intención más que salvar el brillo de un ser. Que no cause más dolor para que no se enluten más familias.

Los cascos son en honor a Rodrigo Barrios

Los 30 cascos que compró Carlos Barrios ya se encuentran protegiendo a algunos motoristas que por una u otra razón no habían podido adquirir uno. Estos son especiales porque tenían la leyenda Love, que era el nombre de la banda favorita de Rodrigo.

Además, todos los motoristas recibieron una carta con la tragedia de su hermano, para que lo tomen como ejemplo para no sufrir ellos también algún accidente.

Mi mayor alegría será hacerles conciencia que lo usen. Que se cuiden porque somos seres Frágiles. Cuídense ámense y sean luz para su gente. Sean luz para los demás. Desde este espacio imperfecto los abrazo. Y los leo. Saludos gentes. No su ser siga brillando. pic.twitter.com/1IHypuDJnB — CarlosE (@CarlosRodBarh) June 2, 2022

Barrios agregó: Mi mayor alegría será hacerles conciencia para que los usen, que se cuiden porque somos seres frágiles. Sean luz para los demás.

Qué chilero que se sigan haciendo campañas para la protección y prevención para los guatemaltecos.

