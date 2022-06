Siempre hay historias de superación que llegan al corazón, como la abuelita de 75 años, quien acompaña a su nieto a estudiar, en una escuela de Momostenango, Totonicapán, Guatemala.

Qué orgullo siente la maestra Claudia León al contar que una de sus alumnas es abuelita y que tiene muchos deseos de aprender.

Abuelita de 75 años recibe clases con su nieto en Momostenango, Guatemala

Sin importar el lugar o la edad, lo importante es aprovechar las oportunidades y eso lo ha demostrado la abuelita, quien llegaba a la escuela de Momostenango, Totonicapán para acompañar a su nieto, y ahora es una de las alumnas.

La maestra Claudia León decidió contar la hermosa historia en las redes sociales sin imaginar que su alumna de 75 años, como le llama ella se convertiría en toda una inspiración.

Claudia León posteó: Ella es mi alumna de 75 años, siempre acompaña a su nieto a las clases. Un día me dijo en idioma materno: Seño yo quisiera aprender a escribir. Cuando crecí mi papá no me dio estudio porque soy mujer y no tenía derecho. No es tarde para aprender aunque sea viejita.

El apoyo de la maestra Claudia León

Desde ese día la maestra Claudia decidió darle una hoja de trabajo para que comenzara a aprender. Sin embargo, la abuelita le pidió que le tomara la mano como lo hacía con los otros alumnos, por lo que la docente no lo dudó y la ayudó.

Con sus manos ásperas y lastimadas por tanto trabajo tomó el lápiz y comenzó a estudiar como el resto de los niños, quienes con ilusión se entregan en cada jornada.

Claudia León dice que nunca es tarde para aprender y agregó: Hay que ser más allá de lo que uno se propone. La admiro mucho.

Qué chilero que las personas sigan adelante y deseen superarse para cumplir sus sueños.

¿Ya sabías que en Guatemala.com tenemos canal de Telegram? Únete desde tu celular en este enlace de invitación.