Mauricio Trabanino es un compositor guatemalteco y salvadoreño cuya pasión por la música lo ha llevado a ser parte de producciones cinematográficas de Estados Unidos. ¡Qué chilero! El arte de los guatemaltecos continúa llegando lejos.

El guatemalteco que ha compuesto canciones para proyectos de cine internacionales

El talento de Mauricio Trabanino le ha permitido llevar su música más allá de las fronteras guatemaltecas, desempeñándose como compositor en la industria del cine de Estados Unidos. En el 2019, después de 18 años de tocar el piano y haber publicado su primer álbum, el guatemalteco tuvo la oportunidad de realizar su primer trabajo cinematográfico. Su colaboración con el director Andrés Irías en la película independiente Perception marcó el inicio de su carrera en esta industria.

Desde entonces, ha trabajado en diversas producciones, incluyendo cortometrajes galardonados como Speak Only Good of the Dead y Now You See Nothing, hasta llegar a su primer largometraje, Gol de Plata. Esta película, la cual retrata la vida del goleador guatemalteco Juan Carlos Plata, es especial, ya que fue grabada en Guatemala, su país natal. ¡Qué chilero!

Descripción de la foto para personas con discapacidad visual: aparece Mauricio Trabanino junto a Juan Carlos Plata y otras dos personas. (Crédito: Mauricio Trabanino)

Trabanino se inició en la música desde pequeño y en la universidad no solo decidió especializarse en esta área sino también en la medicina. En el 2019 se graduó de la carrera de Ingeniería en Sonido y en el 2020 obtuvo la Licenciatura en Medicina y Cirugía, ambos títulos los obtuvo en Costa Rica.

En cuanto a su música, el guatemalteco se distingue por su dominio de estilos variados, aunque su predilección recae en el minimalismo y neoclasicismo. Según sus propias palabras, «a la hora de transmitir emociones, a veces menos es más», una filosofía que se refleja en su obra.

Su primera película de Hollywood

Recientemente, Trabanino ha compuesto la banda sonora para su primer largometraje de Hollywood, Luciérnagas en el Mozote. Dirigida por Ernesto Melara y filmada en El Salvador, esta película cuenta con la participación de la estadounidense Mena Suvari, conocida por sus papeles en la saga American Pie, y la española Paz Vega, quien ha interpretado personajes en las películas Spanglish y Rambo V.

Descripción de la foto para personas con discapacidad visual: póster de la película con la que colaboró Mauricio Trabanino. (Crédito: Luciérnagas en el Mozote) Descripción de la foto para personas con discapacidad visual: aparece una escena de la película Luciérnagas en el Mozote. (Crédito: Luciérnagas en el Mozote)

Under the Stars, un álbum compuesto para sanar el alma

Under the Stars o Bajo las Estrellas representa la última propuesta musical de Mauricio Trabanino. Este álbum neoclásico invita al oyente a un viaje de introspección, utilizando ciclos repetitivos de armonía para inducir la reflexión personal. Cada ciclo armonioso revela nuevos matices, desde coros melancólicos hasta secciones de violines delicados, enriqueciendo la experiencia auditiva y emocional. Con este álbum, el músico busca explorar emociones y lugares dentro de nosotros mismos que de otra manera podrían pasar desapercibidos.

Estos son otros de los álbumes que ha publicado:

Reiterations (2023)

Serenas y Tintino (2022)

Antigua (2021)

Meditations (2020)

Música Clásica Salvadoreña (2019)

Images (2018)

Healing Handpan (2023)

Healing Handpan Vol 2 (2024)

Himalaya (2023)

Healing Piano (2023)

Escucha su música en Spotify, Amazon Music, Deezer, YouTube y otras plataformas de reproducción de música. También puedes conocer más de su trabajo en su página de Instagram @mauritrabaninomusic.

Descripción de la foto para personas con discapacidad visual: portadas de los álbumes del compositor guatemalteco. (Crédito: Mauricio Trabanino)

