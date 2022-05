Jorge Anleu es un guatemalteco conocido por tener una de las colecciones más grandes de Star Wars, misma que inició gracias a su padre cuando le regalaba juguetes de la famosa franquicia, a inicios de los años 80’s y que a día de hoy ha continuado en crecimiento. ¡Qué chilero!

El 4 de mayo de cada año es conocio como “May the 4th Be With You”, la cual marca una celebración de todo lo relacionado con Star Wars y se originó de la frase “Que la fuerza te acompañe”, utilizada por los maestros Jedi en las películas.

Jorge Anleu, el guatemalteco con una de las colecciones más grandes de Star Wars

Jorge compartió con Guatemala.com cómo inició con su colección de Star Wars gracias a los regalos de su papá, sin pensar que algún día se convertiría en un coleccionista. Su pasión por las películas fue un factor importante para que hiciera crecer su antología.

En el año de 1995 salió a la luz la colección “Power of the Force”, la cual incrementó el deseo de Jorge por seguir recolectando piezas únicas, que con el paso del tiempo se convirtieron en preciados tesoros con un gran valor histórico. «Ya perdí la cuenta de cuántas figuras tengo, cuenta, pero seguro son más de mil quinientas las que tengo».

Su pasión por Star Wars también lo llevó a conocer a su esposa «Conocí a mi esposa en la primera tienda de Star Wars de Ricardo Alejos, ubicada en la 15 calle Zona 10, Ciudad de Guatemala. Nuestro hijo se llama Ian en honor a Ian McDiarmid el actor que interpreta al emperador Palpatine».

Una colección con más de 1500 objetos

Entre sus objetos se encuentran:

Figuras escala 1/6 marca Hot Toys y Sideshow Collectibles

Figuras 3 3/4 de Kenner, Hasbro y Disney

Sphero a control remoto

Una estatua Kotobukiya, una de las más preciadas de su clase ya que está inspirada en los dibujos conceptuales de Ralph McQuarrie para la primera película en 1977.

Películas en varios formatos

Soundtracks

Libros

Tazas

Vasos

Pósters

Rompecabezas

Accesorios de casa.

