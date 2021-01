Tu navegador no soporta los elementos de audio

¡El talento guatemalteco sigue pasando fronteras! Es por eso que la guatemalteca Daniela Pinto estuvo a cargo de hacer el nuevo video musical “Da Casa Mia” de Müller & Makaroff ft. Doro Gjat, el cual incluyó imágenes cortas de varios países, entre las que se aprecian los paisajes de Guatemala. ¡Qué Chilero!

Sigue leyendo la nota y te contaremos más detalles, además, te compartimos el video oficial:

Guatemalteca editó el video “Da Casa Mia”, de músicos internacionales

Recientemente se estrenó en Youtube el video “Da Casa Mia” de los músicos internacionales Müller & Makaroff ft. Doro Gjat, quienes han sido conocidos por su trabajo en Gotan Project.

Es por ello que para la realización de esta producción, contaron con la colaboración creativa de Daniela Pinto, una artista conceptual originaria de Guatemala, quien fue la encargada de elaborar y editar este video musical.

Sobre la producción

Según se sabe, el concepto del video era reunir fotografías de paisajes vistos desde una ventana. Fue así que se hizo una convocatoria mundial donde participantes de varios países enviaron su fotografía.

Es por ello que el video “Da Casa Mia” se aprecian imágenes de la Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, Lago de Atitlán, Puerto San José y Laguna Brava. Así como también, de países como París, Suiza, Argentina, México, Australia, Estados Unidos, entre otros. ¡Mira el video oficial hecho por Daniela Pinto!

Así lo vivió la guatemalteca

En palabras de Daniela Pinto, expresó que no podía creer que cuando recibió una llamada de Eduardo Makaroff para invitarla a cocrear dos videos para su nuevo álbum. Además, Pinto mencionó que desde pequeña conoce la música de Gotan Project, la cual es una banda que disfruta mucho junto a sus padres.

La guatemalteca indicó lo siguiente: «mientras Eduardo me explicaba más sobre el proyecto más sentía que era un proyecto en el que yo podía aportar mi visión y hablar sobre temas que mueven mucho mi expresión audiovisual».

Ante esto, Daniela empezó a explorar conceptos nuevos, entre ellos, el término Antropoceno —que es título del disco— por lo que concluyó que cualquier especie dominante de la tierra tiene un impacto sobre ella, este ciclo se repite y nuevas especies dominan y cambian inconscientemente su entorno. Es por ello que mencionó que:

«Esta vez la especie dominante somos nosotros, pero nuestro impacto no es inconsciente y nos lleva hacia otra extinción masiva. No tengo claro cuál va a ser el futuro de nuestra especie pero hago una predicción del abandono y los restos humanos que dejaríamos sobre su piel, la naturaleza como siempre, volvería a retomar esos espacios abandonados y nuestra gloriosa era será nada más que una capa más de la historia geológica. Otro ciclo terminado. Ahora somos espectadores del cambio, y si no tomamos acción puede que ese ciclo se precipite y el final de nuestra era sea más cercano de lo que imaginamos».

¡Estamos muy orgullosos de ti Daniela! Sigue adelante cosechando más éxitos.