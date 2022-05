Tu navegador no soporta los elementos de audio

Del 23 al 30 de abril se llevó a cabo la Semana Olímpica Francesa 2022 de navegación a vela, en la que el guatemalteco Juan Maegli vio acción y logró quedar entre los 20 mejores participantes de la clase ILCA 7 masculina.

El experimentado velerista de 33 años participó en su segunda competencia del año junto a otras 129 embarcaciones, la mayoría provenientes de Europa y en la que se encontraban medallistas olímpicos y mundiales.

Así fue la participación de Juan Maegli en Francia

Las aguas de Hyères fueron el escenario de la competencia en la que se disputaron un total de 10 regatas, más la carrera final por las medallas. El guatemalteco logró un gran resultado en la clasificación general, al terminar el décimo octavo lugar con 93 puntos netos.

Maegli navegó toda la competencia en la flota de oro junto a los mejores veleristas. Incluso, en 6 de las 10 regatas que disputó, quedó entre los 10 primeros lugares. Sus mejores actuaciones fueron en la sexta regata con un segundo lugar y en la primera con un cuarto.

El resultado del guatemalteco también fue el mejor de América en la general, en la que se hicieron presentes varios representantes de Argentina, Canadá y Perú. El ganador de la competencia fue Pavios Kontides, de Chipre, con 42 puntos.

Tras terminar su participación en la Semana Olímpica Francesa, Maegli se mostró satisfecho con el trabajo realizado y por las sensaciones que le dejó. Este fue su mensaje en redes sociales:

«Terminamos la Semana Olímpica Francesa en 18vo en la general. Uno siempre quiere mas y estar entre los primeros lugares pero me quedo súper satisfecho con la performance de esta semana y con como me sentí después de tanto tiempo afuera del barco. Lo mas importante fue lo mucho que disfruté ya que llevaba mucho tiempo de no gozar las competencias».

A menos de dos semanas del Mundial ILCA 2022

Esta fue la segunda competencia oficial que disputó Maegli en lo que va de la temporada, donde su próximo objetivo será el Mundial ILCA 7 2022 que se celebrará del 21 al 28 de mayo en Puerto Vallarta, México. Su primer evento fue el Trofeo Princesa Sofía, en España, donde quedó puesto 108.

El guatemalteco también participó en un campamento de entrenamiento en Marsella, que será la sede de vela para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

