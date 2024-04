¡Un partido para clasificar al Mundial! El Premundial Concacaf 2024 nos traerá muchas emociones y por eso te contaremos cómo será, cuándo y dónde ver Futsal Guatemala vs México en cuartos de final para definir una de las plazas para la Copa del Mundo de Uzbekistan 2024.

Si eres de los que has disfrutado el premundial que se disputa en Managua, Nicaragua, no te puedes perder el encuentro entre guatemaltecos y mexicanos, que sin duda estará intenso y dará la plaza al mundial. A continuación te decimos cómo seguir el juego. ¡Qué chilero!

Premundial Concacaf 2024: Cuándo es el partido de Futsal Guatemala vs México en cuartos de final

Después de una fase de grupos llena de emociones, la Bicolor de futsal nuevamente pone a todo un país llena de emociones y de nerviosismo por el encuentro que se vendrá en el Polideportivo Alexis Argüello, en donde Guatemala peleará hasta el último momento por clasificar a la Copa del Mundo.

La Azul y Blanco integraba en grupo C en el Campeonato de Concacaf, el cual ganó con 7 puntos de forma invicta. Esto gracias a los dos triunfos frente a República Dominicana (7-5) y Trinidad y Tobago (5-3) y el empate frente a Estados Unidos (3-3), que se definió hasta el final juego.

Descripción de la foto para personas con discapacidad visual: En la imagen el combinado que se prepara para el Futsal Guatemala vs México en cuartos de final del Premundial 2024. (Crédito: Fedefut)

México, el rival de Guatemala en cuartos de final

Guatemala por terminar en la primera posición se deberá enfrentar a México, que se ubicó en la segunda posición del grupo A con seis puntos, abajo de Costa Rica que ganó el sector con 9 unidades. Los mexicanos perdieron el último encuentro ante los costarricenses por 4-2. Mientras que los centroamericanos serán rivales de Panamá.

Para los chapines esta será la gran oportunidad de clasificar a su sexto mundial y la ilusión de todo un país de ver al equipo del entrenador nacional Eduardo Estrada, quien contará con un día para la recuperación de sus jugadores y preparar el partido. ¡Qué chilero!

¿Dónde ver los partidos de la Selección de futsal de Guatemala?

Si lo vas a ver por televisión, los podrás seguir por los canales abiertos (11), que será el que transmitirá todos los partidos del torneo. Mientras que en redes sociales, para dar seguimiento en vivo y saber cómo van los partidos podrás hacerlo en la cuenta de Twitter de la Federación Nacional de Fútbol y de la Concacaf, que son las cuentas oficiales del campeonato.

El partido de Guatemala será el miércoles 17 de abril de 2024 a partir de las 16:00 horas y tendrás el seguimientos de la Sele por nuestra redes sociales, para que no te pierdas ningún detalle.

Partidos cuartos de final Premundial Concacaf 2024

Así se disputarán los cuartos de final del Campeonato que se celebra en Nicaragua. Los ganadores de los cuatro partidos clasificarán a la Copa del Mundo de Uzbekistan que se celebrará del 14 de septiembre y el 6 de octubre de 2024.

Estos son los horarios y las series: Costa Rica vs Canadá (12:00 horas); Panamá vs EE.UU. (14:00 horas); Guatemala vs México (16:00 horas) y República Dominicana vs Cuba (18:00 horas). Así que no te lo puedes perder. ¡Qué chilero!

