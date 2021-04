Sin duda alguna, el deporte despierta la pasión en personas de todas las edades. Un claro ejemplo es Luca Morales, un niño guatemalteco aficionado al béisbol que recientemente tuvo la oportunidad de cumplir su sueño al conocer a su ídolo, Ronald Acuña Jr, jugador de los Atlanta Braves.

El pequeño de 5 años vivió un momento emotivo en su vida luego de asistir junto a sus papás, Carlos y Diana, al primer juego de su equipo favorito de béisbol y posteriormente saludar en persona a su máximo ídolo deportivo.

Luca se convirtió en una de las sensaciones de las redes sociales de los Bravos de Atlanta al protagonizar el video en el que se puede apreciar su emocionante encuentro con el beisbolista venezolano. A continuación te dejamos el video publicado por el conjunto de las grandes ligas:

La aventura de Luca comenzó el pasado viernes 9 de abril, cuando acudió junto a sus papás al Estadio SunTrust Park para ver el partido entre los Bravos y los Phillies de Filadelfia. El niño guatemalteco vivió con pasión este encuentro y celebró eufóricamente uno de los jonrones que hizo Acuña Jr.

El papa de Luca, Carlos, publicó en sus redes sociales este emotivo momento festejando a su hijo. El video, grabado por Diana, llegó hasta Ronald, quien lo compartió en su cuenta personal de Twitter con el siguiente mensaje: «¡Esta es la parte del juego que más amo! ¡Gracias a ti y tu hijo por el video y espero poder traer más momentos como este!».

Aquí te dejamos la publicación que también se hizo viral en las redes sociales:

This is the part of the game that I love the most! Thank you and the little one for the video and I hope I can bring more moments like this! 🙏🏾 https://t.co/SZHpO0mUAc

— Ronald Acuna Jr (@ronaldacunajr24) April 11, 2021