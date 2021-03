Este sábado 20 de marzo, Mateo Llarena escribió nuevamente su nombre en el libro de historia del automovilismo guatemalteco, al convertirse en el segundo piloto nacional que participa en las 12 Horas de Sebring.

El piloto de 17 años fue parte del equipo Perfomance Tech Motorsports que vio acción este fin de semana en una de las carreras de resistencia —endurance— más importantes en todo el mundo, que tuvo lugar en el mítico circuito de Sebring International Raceway, en Florida, Estados Unidos.

Así fue la participación de Mateo Llarena en Sebring

La participación de Mateo y su equipo comenzó el viernes 19 de marzo con una destacada actuación en la prueba clasificatoria, en la que se llevaron la pole position. Con este resultado, el guatemalteco y sus compañeros se ganaron el derecho de salir primeros en la parrilla de la categoría Le Mans Prototype 3 (LMP3).

Para el día de la carrera, todo apuntaba para que el equipo de Llarena se quedara con el triunfo. Durante las primeras 6 horas de competencia mostraron su dominio y se mantuvieron en la primera posición.

Lastimosamente, el carro Ligier tipo JS P320 que manejaba en ese momento Mateo, presentó un problema mecánico que le impidió seguir liderando la carrera y su equipo se vio obligado a retirar el automóvil.

De esta manera culminó la actuación de Llarena en las 12 Horas de Sebring, siendo el segundo guatemalteco que corre esta prestigiosa carrera. El primero fue el cobanero Manfredo Lipmmann, quien vio acción en 1955 con su Ferrari 375 Monza, pero tampoco logró terminar la carrera por fallos mecánicos.

Lo que se viene para el joven piloto guatemalteco

Mateo tiene planificado volver a correr dos competencias de la Endurance Cup de IMSA en este 2021. Una de ellas será The Sahlens Six Hours of The Glen o 6 Horas de Watkins Glen, que se etará celebrando en junio en la ciudad de Nueva York.

Mientras que en octubre estará formando parte de la Motul Petit Le Mans, que se llevará a cabo en Atlanta.

¿Ya sabías que tenemos canal de Telegram? Únete en este enlace de invitación.