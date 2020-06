Varias personas afectadas por la pandemia del COVID-19 en el país serán beneficiadas gracias a la reciente hazaña del guatemalteco Juan Diego Hernández, quien ganó el segundo lugar en la competencia virtual Porsche TAG Heuer Esports Sprint Trophy Latin America.

El piloto nacional se convirtió en uno de los protagonistas del evento que recaudó US$ 9,000 para el “Pacto de la Empatía“, una iniciativa de la organización TECHO que busca ayudar a familias afectadas por el Coronavirus en América Latina y el Caribe.

Guatemalteco destacó en carrera virtual de Porsche

La competencia virtual se disputó el sábado 27 de junio en el videojuego Gran Turismo® de la plataforma Sony PlayStation 4®. Juan Diego logró una destacada actuación junto al lugar al peruano Alonso Regalado y el costarricense Esteban Villalobos, primero y tercer lugar de la carrera, respectivamente.

Los 14 participantes tuvieron que demostrar su estrategia a lo largo de las 12 vueltas y 13 kilómetros con 626 metros que afrontaron en el famoso circuito de Le Mans. La competencia estuvo pareja de principio a fin con Villalobos, Regalado y Hernández a la cabeza del grupo.

El guatemalteco fue parte del grupo de pilotos que utilizó la estrategia de tres paradas para alcanzar la segunda posición. Así lo indicó en declaraciones al sitio web de Porsche: «Fue una carrera muy entretenida de principio a fin (…) Durante la pole, Esteban aprovechó muy bien el rebufo y me superó, pero en la carrera me fue mejor a mí con la estrategia de tres paradas».

Gracias a sus triunfos en este evento, los tres pilotos latinoamericanos recibieron una invitación por Porsche Latin America para participar en una actividad en Miami, Estados Unidos.

COVID-19: Premio será donado a los afectados por la pandemia

Gracias al triunfo de Hernández, la organización de TECHO en Guatemala recibirá US$ 3,000 para continuar ayudando a familias de escasos recursos que se han visto afectadas por la emergencia del Coronavirus en el país.

El premio de US$ 9,000, donado por Porsche Latin America, de los cuales US$ 5,000 fueron para Perú por ser el primer lugar y US$ 1,000 para Costa Rica, por quedar tercero.