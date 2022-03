El pasado 26 de marzo, el luchador de origen guatemalteco Chris Gutiérrez vivió una noche inolvidable y única en el UFC Fight Night 205 tras vencer a Danaa Batgerel de Mongolia, consiguiendo su segunda victoria por nocaut en la liga de artes marciales mixtas más famosa del mundo.

Las preliminares del evento celebrado en el Nationwide Arena, en Columbus, Ohio, Estados Unidos, tuvo como gran protagonista a “El Guapo“, quien se llevó los aplausos de los aficionados gracias a su sorprende victoria.

7 fights unbeaten, none as nice as that one 💥

[ @CGutierrezMMA | #UFCColumbus ] pic.twitter.com/qWxW6JhywO

